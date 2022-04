जलमग्न होता लोहारी गांव और गांव वालों के डूबते सपने, जानिए जलसमाधि ले चुके इस गांव की कहानी

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 22 अप्रैल। उत्तराखंड में देहरादून के कालसी ब्लॉक का लोहारी गांव अब जलसमाधि ले चुका है। व्यासी जल विद्युत परियोजना के लिए गांव को जलसमा​धि दे दी गई है। अब गांव में रह रहे 70 से ज्यादा परिवार पास के ही एक स्कूल में रहकर ​सरकार से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। गांव वालों का सिस्टम और सरकार से एक ही सवाल है कि उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, वह कहां तक सही है। कम से कम सरकार को उनके विस्थापन के बारे में सही तरह से सोचना चाहिए था, दूसरों को रोशन करने के लिए उन्हें अंधेरे में क्यों रखा गया। बिजली का उत्पादन शुरू होने के बाद अब गांव का जलस्तर कम हुआ तो एक बार फिर गांव वाले अपने खंडहर बन चुके घरों में पहुंचकर फिर से अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए। इस बीच वन इंडिया की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर इस पल को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की।

English summary

Lohari village would be submerged and the drowning dreams of the villagers, know the story of this village that has taken water