Kedarnath Helicopter Crash: पीएम मोदी, सीएम धामी ने जताया दुख, इन राज्यों के मृतकों की हुई पहचान

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

केदारनाथ के समीप गरुड़ चट्टी में हेलीकॉप्टर क्रैश से 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से दुखी हूं। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।

"Anguished by the helicopter crash in Uttarakhand. In this tragic hour, my thoughts are with the bereaved families," tweets Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/Xwf176B59G

सीएम धामी ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोगों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। राहत और बचाव कार्य हेतु एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। इस दुखद घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी शोक संवेदनाएं पीड़ितों के परिजनों के साथ है।

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami expresses condolences over the helicopter crash at Garuda Chatti near Kedarnath

"SDRF & district administration teams have reached the spot for relief and rescue work. A detailed inquiry has been ordered into this tragic incident," he tweeted pic.twitter.com/rg8sxoeqEx