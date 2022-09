पितरों को प्रसन्न करना है तो उत्तराखंड में इन मोक्ष स्थलों का खास पौराणिक महत्व, भगवान ने यहां किया पिंड दान

Uttarakhand

देहरादून, 7 सितंबर। 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू होने जा रहे हैं। इस साल श्राद्ध पूरे 16 दिन के होंगे। पितृपक्ष 10 सितंबर से प्रारंभ होंगे और 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ पितृ विसर्जन होगा। पहला श्राद्ध पूर्णिमा से शुरू होता है। इस दिन पहला श्राद्ध कहा जाता है अश्विनी मास में 15 दिन श्राद्ध के लिए माने गए हैं। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का समय पितरों को याद करने के लिए मनाया गया है। इन दिनों में सभी अपने पितरों का उनकी निश्चित तिथि पर तर्पण श्राद्ध करते हैं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर प्रस्थान करते हैं। अमावस्या के दिन पितरों को विदा दी जाती है। उत्‍तराखंड में भी ऐस कई स्‍थान है जहां पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कि मोक्ष धाम माने गए हैं। आइए एक नजर ऐसे मोक्ष स्थलों पर-

