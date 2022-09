तो इतिहास बनकर रह जाएगा देहरादून का ऐतिहासिक कनॉट प्लेस, जानिए क्यों हो सकता है जमींदोज

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 12 सितंबर। दिल्ली की तर्ज पर देहरादून में बनाए गए कनॉट प्लेस का अस्तित्व खतरे में हैं। आजादी से पहले की देहरादून में बनाई गई ये बिल्डिंग हेरिटेज की तरह है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब इसे जमींदोज करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इसमें सालों से रह रहे परिवार और दुकानदार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल इसमें रह रहे लोगों को खाली करने को 21 सितंबर की डेडलाइन दी गई है।

ये भी पढ़ें- MLA मयूख महर की एक पहल ने कर दिया कमाल, किताबों की कमी को इस अनोखे अभियान से किया पूरा

English summary

So the historic Connaught Place of Dehradun will remain as history, know why it may be landlocked