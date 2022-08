मलबे में दफन चाचा-चाची को तलाश रहे दो सगे भाइयों को हर कोई कर रहा सैल्यूट, जानिए पूरी कहानी

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 26 अगस्त। देहरादून के सरखेत में आई प्राकृतिक आपदा में भारी नुकसान हुआ है। जिसमें गांव के एक परिवार और रिश्तेदारी में आए 5 लोग मलबे में दफन हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। इनमें से 3 का शव बरामद हो चुका है। लेकिन दो की तलाश अब भी जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबकी निगाहें दो सगे भाइयों पर टिकी हुई हैं। जिनके जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। मूल रूप से रहने वाले सूरज और अंकित यहां अपने चाचा-चाची को मलबे में तलाशने आए थे। जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे अहम कड़ी बने हुए हैं।

