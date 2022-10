Uttarakhand में मिथक तोड़ने के बाद अब हिमाचल में इतिहास बनाने के लिए धामी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ये है प्लान

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

उत्तराखंड में मिथक तोड़ने के बाद अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी पुष्कर सिंह धामी हिमाचल में भाजपा की दोबारा सरकार बनाने और मिथक तोड़ने के लिए मैदान में कूदेंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करेंगे। पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों के नामों की सूची जारी की है। जिसमें उत्तराखंड से केवल धामी को ही स्टार प्रचारक बनाया गया है। धामी उत्तराखंड से सटे इलाकों में प्रचार-प्रसार करने जाएंगे। इसके साथ ही धामी की कई जनसभाएं और रैली आयोजित होंगी।

English summary

After breaking the myth in Uttarakhand, Dhami has got a big responsibility to make history in Himachal, this is the plan star campaigner