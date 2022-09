यूपी के सीएम योगी की राह पर उत्तराखंड के सीएम धामी, आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाकर पेश की नजीर

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 23 सितंबर। पहाड़ की बेटी अंकिता मर्डर केस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक्शन से एक बार फिर अपराधियों को सख्त संदेश दिया गया है। सीएम धामी ने मुख्य आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाकर साफ कर दिया कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी के इस फैसले को उत्तरप्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके से जोड़ा जा रहा है।

ये भी पढ़ें-अंकिता भंडारी मर्डर: रिसॉर्ट मालिक सहित 3 गिरफ्तार, आरोपियों को ले जा रही पुलिस कार पर फूटा पब्लिक का गुस्सा

English summary

Uttarakhand CM Dhami on the path of UP CM Yogi, set an example by running a bulldozer at the resort of the accused