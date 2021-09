उत्तराखंड: परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को सीएम धामी की सौगात, 6 महीने तक मिलेंगे 2,000 रुपए

Uttarakhand

oi-Love Gaur

देहरादून, 26 सितंबर: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की, जो कोरोना के कारण प्रभावित हुए थे। योजना के तहत 1,03,235 ड्राइवर/कंडक्टर/क्लीनर को 6 महीने तक हर महीने 2,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी।

रविवार को कोविड-19 से प्रभावित परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों के लिए आर्थिक राहत पैकेज की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोरोना की वजह से सरकार को राजस्व सीमित मिला है, लेकिन कोरोना से प्रभावित हर वर्ग और हर व्यवसाय से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है।

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami initiated a scheme to provide financial assistance to people associated with the transport sector who were affected due to COVID. Under the scheme, 1,03,235 drivers/conductors/cleaners will receive Rs 2,000 every month for 6 months: CMO pic.twitter.com/pdYMUrK9qh