उत्तराखंड बोर्ड में पहली बार शुरू हो रही ये व्यवस्था, एक क्लिक पर मिलेगी सभी छात्रों की जानकारी

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 1 सितंबर। सीबीएसई की तर्ज पर पहली बार उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों की भी एक क्लिक पर जानकारी मिल जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में दसवीं-बारहवीं की परीक्षा के लिए नौवीं व ग्यारहवीं कक्षा की सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है।

ऑनलाइन पंजीकरण होगा तो ही परीक्षा में बैठेंगे

अभी तक उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में ऑफलाइन मोड में छात्रों का पंजीकरण किया जाता था। लेकिन पहली बार इस साल छात्रों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन इस बार बोर्ड परीक्षाओं में केवल उन्हीं छात्रों को बैठने की अनुमति दी जाएगी। जिनका पंजीकरण उनके स्कूल की ओर से ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा। अभी तक उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में ऑफलाइन मोड में छात्रों का पंजीकरण किया जाता था। लेकिन पहली बार इस साल छात्रों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है।

स्कूलों को पंजीकरण में गलती नहीं करने के निर्देश

हर साल दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों की सूची जमा करना होता है। देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ मुकुल सती ने कहा कि पहली बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। एक बार पोर्टल पर ब्योरा जमा होने के बाद उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में स्कूलों को पंजीकरण में गलती नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें-भगवान की शरण में युवा बेरोजगार, चिट्ठी लिखकर चितई स्थित प्रसिद्ध गोलज्यू मंदिर में लगाई न्याय की गुहार

English summary

This system is starting for the first time in Uttarakhand Board, information of all students will be available on one click