अंकिता हत्याकांड-पुलकित आर्य की गिरफ़्तारी के बाद पिता विनोद आर्य और भाई डॉ अंकित आर्य भाजपा से निष्काषित

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 23 सितंबर। भाजपा ने अंकिता हत्याकांड मे पुलकित आर्य की गिरफ़्तारी के बाद विनोद आर्य और उनके पुत्र डॉ अंकित आर्य को पार्टी से निष्काषित कर दिया है।

पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह कार्यवाही की गयी है। बता दें कि अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित भाजपा के प्राथमिक सदस्य थे।

Ankita Bhandari murder case | BJP expels Vinod Arya and Ankit Arya - the father and brother of main accused Pulkit Arya - from the party with immediate effect. pic.twitter.com/G8iQB5sS9J — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 24, 2022

जिन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अंकित आर्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी थे, जिन्हें हटा दिया गया है।

Ankita Bhandari murder case | Ankit Arya, the brother of main accused Pulkit Arya and son of BJP leader Vinod Arya, relieved by the Uttarakhand government from the post of Deputy Chairman of the Uttarakhand Other Backward Classes Commission. pic.twitter.com/vZwXHywVNK — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 24, 2022

ये भी पढ़ें-यूपी के सीएम योगी की राह पर उत्तराखंड के सीएम धामी, आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाकर पेश की नजीर

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary After the arrest of Ankita Arya-Pulkit Arya, BJP expelled father Vinod Arya and brother Dr. Ankit Arya

Story first published: Saturday, September 24, 2022, 14:20 [IST]