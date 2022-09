7 साल बाद राजभवन से लौटा आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत आरक्षण का बिल, जानिए अब सरकार के पास क्या हैं विकल्प

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 2 सितंबर। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने से संबंधित विधेयक को सात साल बाद राजभवन ने लौटा दिया है। जिस पर राज्य सरकार को पुनर्विचार करने को कहा गया है। सीएम धामी ने इस विधेयक पर राजभवन को विचार करने का अनुरोध किया था। अब धामी सरकार को इसे संसोधन के साथ भेजने की बात की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इसकी खामियों को दूर किया जाएगा। उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि अब विशेष सत्र बुलाकर इसे पुनः विधानसभा से पास कराकर राजभवन भेजे तो सभी बेरोजगार राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

English summary

After 7 years, 10 percent horizontal reservation bill of the agitators returned from Raj Bhavan, know what are the options with the government