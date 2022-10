Kashipur: डीआईजी नीलेश आनंद ने यूपी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- नहीं दी थी रेड की जानकारी

Uttarakhand

UP Police Firing In Kashipur Uttarakhand: 50 हजार रुपए के इनामी खनन माफिया जफर अली की तलाश में बुधवार को यूपी के ठाकुरद्वार (मुरादाबाद) थाने की पुलिस उत्तराखंड के काशीपुर के कुंडा पहुंच गई। तो वहीं, अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और कई सवाल भी खड़े हो गए है। दरअसल, यूपी पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प और फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई। जिसके बाद उधम सिंह नगर डीआईजी नीलेश आनंद ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए है।

डीआईजी नीलेश आनंद ने मीडिया से बातचीत में कहा, मुरादाबाद से SOG की टीम कुंडा क्षेत्र में एक इनामी बदमाश का पीछ करते हुए आई थी। इस दौरान पुलिस ने यहां आने की जानकारी संबंधित थाने को नहीं दी थी। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद पुलिस ने भाजपा के ब्लाक प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर के यहां रेड की। इस दौरान मुरादाबाद पुलिस के जवान वर्दी में नहीं थे। जिसको लेकर नोक-झोंक में क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें ब्लॉक प्रमुख की पत्नी गुरजीत कौर (28) गोली लगने से इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

डीआईजी ने बताया कि मुरादाबाद के कुछ पुलिस वाले भी क्रॉस फायरिंग में घायल हो गए। घायल पुलिस वालों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया, इस मामले में मुरादाबाद जिले के 10 से 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 452, 147, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस अभिरक्षा के दौरान भी इन्होंने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की है। उन्होंने बताया कि इस बारे में यूपी पुलिस से बात की गई है।

डीआईजी ने बताया, इस रेड की जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई थी। हालांकि, इससे पहले उधम सिंह नगर एसएसपी डॉ मंजूनाथ टी.सी. ने समाचार एजेंसी न्यूज़ एएनआई से बातचीत में कहा था कि कुंडा पुलिस थाना को मुरादाबाद पुलिस की तरफ से सूचना मिली थी कि वे यहां किसी इनामी अपराधी को पकड़ने आए थे। उस दौरान यहां स्थानीय लोगों के साथ काफी झड़प हो गई थी।

तो वहीं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास लूट और मारपीट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा खनन माफिया जफर और जिस घर में कल मुठभेड़ हुई थी, उस घर के मालिक जसपुर ब्लॉक के ज्येष्ठ प्रमुख के खिलाफ हुई है।

