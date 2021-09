Viral Video:ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे टूरिस्ट तभी गंगा में आया भयानक सांप, देखिए फिर क्या हुआ

Uttarakhand

oi-Anjan Kumar Chaudhary

ऋषिकेश, 28 सितंबर: उत्तराखंड के पवित्र शहर ऋषिकेश में लंबे समय बाद रिवर राफ्टिंग के शौकीनों को इस साहसिक और रोमांचकारी खेल का मौका मिला है। लेकिन, मां गंगा की तेज धारा में हाल में राफ्टिंग का आनंद लेने गई कुछ टीमों का अचानक एक भयानक सांप से सामना हो गया। हालांकि, गंगा के तेज बहाव में यह घटना कुछ ही देर की थी, लेकिन जिन्होंने वह सब देखा उनके लिए यह पूरी जिंदगी का तजुर्बा बन चुका है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लगता है कि राफ्टिंग करने वालों में से ही किसी ने बनाया है। बता दें कि इस साल अप्रैल से ही वहां रिवर राफ्टिंग को कोविड के चलते बंद कर दिया गया था। पिछले साल भी इसी के चलते लोग इसका लुत्फ नहीं उठा पाए थे। (वीडियो नीचे है)

English summary

During river rafting in Rishikesh, a big snake came very close to the boat, the video of which has gone viral