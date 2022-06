हादसा इतना भयावह था कि खाई में उतरने की हिम्मत जुटाना भी मुश्किल, उत्तरकाशी के चश्मदीद ने बताई आपबीती

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 5 जून। रविवार शाम को उत्तरकाशी जिले में डामटा के पास एक बस के खाई में गिरने से 25 यात्रियों की मौत हो गई। बस यमुनोत्री धाम जा रही थी। बस में 30 यात्रियों के सवार होने की जानकारी दी गई है। हादसा जिस जगह पर हुआ उस समय बस के ठीक पीछे उत्तरकाशी जिला पंचायत के सदस्य हाकम सिंह भी अपनी कार से यमुनोत्री की तरफ जा रहे थे। जो कि इस पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने वन इंडिया से पूरे हादसे की जानकारी शेयर की है।

English summary

The accident was so horrific that it was difficult to muster the courage to enter the ditch, the eyewitness of Uttarkashi told the story