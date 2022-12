Student union elections: उत्तराखंड की छात्र राजनीति में छाई 'फ्री' की सियासत,इस तरह नैया पार लगाने की कोशिश

डीएवी कॉलेज के छात्र संघ चुनावों में NSUI ने फ्री पार्किंग, वाईफाई, नई बसों में पास, हॉस्टल की सुविधा शुरू करने समेत कई वायदे किए हैं। इसके बाद ABVP ने फ्री बस का वादा किया है। एबीवीपी ने संकल्प पत्र जारी किया है।

उत्तराखंड की छात्र राजनीति इस दिनों पूरी तरह से गर्मा गई है। डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों को लेकर जबरदस्त उत्साह है। ऐेसे में छात्र संगठन भी छात्रों को लुभाने के लिए हर प्रकार की रणनीति अपना रहे हैं। जिसमें चुनावी वायदे भी शामिल हैं। हर तरफ कर रहे हैं। सबसे पहले एनएसयूआई ने फ्री पार्किंग, कैंपस में वाईफाई, नई बसों में पास, हॉस्टल की सुविधा शुरू करने समेत कई वायदे किए हैं। इसके बाद एबीवीपी ने फ्री बस का वादा किया है। एबीवीपी ने संकल्प पत्र जारी किया है।

Student politics of Uttarakhand has completely heated up these days. There is tremendous enthusiasm for the student union elections in degree colleges. In such a situation, student organizations are also adopting all kinds of strategies to woo the students. Including election promises. They are doing it everywhere. First of all NSUI has made many promises including free parking, WiFi in campus, pass in new buses, starting hostel facilities. After this ABVP has promised free bus. ABVP has issued a resolution letter.