उत्तराखंड में गांधी जयंती पर कांग्रेस जनता के द्वार, प्रवास से लगेगी नैया पार, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, 27 सितंबर। उत्तराखंड में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने संगठन और धरातल पर होमवर्क करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भी भाजपा की तर्ज पर अब अपने सीनियर नेताओं को गांवों में प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं हर सीनियर नेता को एक-एक जिले का प्रभार भी ​दिया गया है। जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर अपने-अपने गांवों में प्रवास कर कार्यकर्ताओं और जनता से संवाद स्थापित करेंगें। इसके लिए 3 दिन का कार्यक्रम जारी किया गया है।

गांव में प्रवास, दलित के घर खाना

उत्तराखंड में कांग्रेस ने पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से संवाद स्थापित करने के लिए जनता के द्वार कार्यक्रम बनाया है। जिसमें सभी सीनियर नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। इस कार्यक्रम के लिए 2 अक्टूबर का दिन तय किया है। इससे पूर्व सभी सीनियर नेता 1 अक्टूबर की रात अपने-अपने गांव में जाकर प्रवास करेंगे। साथ ही ​गरीब, दलित व्यक्ति के घर रात का भोजन भी करेंगे। इसके बाद अगले दिन गांधी जयंती पर कार्यक्रम में भाग लेने के बाद ग्रामीणों से संवाद भी करेंगे। जिसमें भाजपा सरकार की गलत नीतियां और अपनी सरकार के कामकाज के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। इसके बाद अगले दिन आसपास के दूसरे गांव में भी ग्रामीणों से संवाद किया जाएगा। कांग्रेस जनता के द्वार कार्यक्रम के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की को​शिश में जुट गई है कि किस तरह से पंचायत स्तर से कांग्रेसी का जुड़ाव है। इससे पार्टी अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में कामयाब भी हो पाएगी। साथ ही अपने जनाधार और पंचायत स्तर पर तैयारियों की समीक्षा भी कर पाएगी।

भाजपा से पूरी टक्‍कर

कांग्रेस ने अपने सभी सीनियर नेताओं पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्‍यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से लेकर प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों और कार्यकारी अध्‍यक्षों के अलावा बडे नेताओं को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिलेवार जिम्‍मेदारी सौपी हैा जिससे कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संदेश भी जाएा इसके अलावा सभी कांग्रेसियों को अपने अपने गांव में प्रवास करने को कहा हैा जिससे पार्टी मजबूत जनाधार बना सकेा भाजपा भी लगातार प्रदेश भर में प्रवास कर रही हैा जिसकी जिम्‍मेदारी प्रदेश प्रभारियों और राष्‍ट्रीय स्‍तर के पदाधिकारियों ने संभाली हैा ऐसे में कांग्रेस भाजपा को पूरी तरह से टक्‍कर देने के मूड में हैा

ये है कार्यक्रम-

1 अक्टूबर-एआईसीसी मेंबर, पीसीसी सदस्य, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसद, पीसीसी के सभी सदस्य अपने-अपने गांवों में जाएंगे। गांव में प्रवास के दौरान गांव कि गरीब, दलित के घर भोजन करेंगे।

2 अक्टूबर- प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, युवक मंगल और महिला मंगल दल के साथ विचार विमर्श। इसके बाद सैनिक परिवारों, आंदोलनकारियों और शहीदों के घर पर जाकर सम्मानित करेंगे। बाद में गांव में गोष्ठी कर

भाजपा की सफलता और कांग्रेस की देन पर विचार रखेंगे।

3 अक्टूबर-दूसरे गांव में जाएंगे, वहां संपर्क करेंगे।

जिलेवार जिम्मेदारी-

पूर्व सीएम हरीश रावत- कोटद्वार

पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल- पौड़ी

प्रभारी देवेन्द्र यादव-बागेश्वर

सह प्रभारी राजेश धर्माणी- उत्तरकाशी

सह प्रभारी दीपिका पांडेय सिंह -हरिद्वार

नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह- देहरादून

मनीष खंडूडी -चमोली

किशोर उपाध्याय -टिहरी

भुवन कापड़ी -नैनीताल

रणजीत रावत -रुद्रप्रयाग

गोविंद सिंह कुंजवाल-अल्मोड़ा

प्रदीप टम्टा -चंपावत

जीतराम -पिथौरागढ़

तिलकराज बेहड़-यूएसनगर

