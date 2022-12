New Year celebrations 2023: नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड तैयार, मसूरी समेत ये हिलस्टेशन हुए बुक

न्यू इयर जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रूख करते हैं। जिसके लिए मसूरी, नैनीताल, औली, लैंसडोन, कौसानी, धनोल्टी आदि प्रमुख पर्यटक स्थल है। हालांकि कोविड संक्रमण पर भी न्यू इयर जश्न काफी निर्भर कर सकता है।

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड के हिल स्टेशन अभी से हाउसफुल होने लग गए हैं। हालांकि बर्फबारी की अभी कोई संभावना न होने की बात सामने आने पर पर्यटक मायूस नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कोविड की आशंका को देखते हुए भी पर्यटक व कारोबारियों में डर भी पैदा हो गया है। फिलहाल इस बात से सभी के चेहरे खिले हुए हैं, कि कमरों से लेकर हर प्रकार की सुविधाओं की बुकिंग फुल हो रही है। हालांकि कोविड संक्रमण पर भी न्यू इयर जश्न काफी निर्भर कर सकता है।

मसूरी, नैनीताल, औली, लैंसडोन, कौसानी, धनोल्टी आदि प्रमुख पर्यटक स्थल

न्यू इयर जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रूख करते हैं। जिसके लिए मसूरी, नैनीताल, औली, लैंसडोन, कौसानी, धनोल्टी आदि प्रमुख पर्यटक स्थल है। इन जगहों पर इस दौरान बर्फबारी की भी आशंका रहती है। लेकिन इस बार अब तक बर्फबारी को लेकर फिलहाल किसी तरह की संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में पर्यटकों को अब भी उम्मीद है, कि 31 दिसंबर तक मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग भी 27 दिसंबर के बाद मौसम के बदलने की उम्मीद जता चुका है। ऐसे में पर्यटक और कारोबारी उम्मीद लगाए गए हैं।

उत्तराखंड में न्यू इयर के जश्न की तैयारियां जोरों पर

उत्तराखंड में न्यू इयर के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। देहरादून के पास सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी में 60 प्रतिशत से ज्यादा होटल बुक हो चुके हैं। जो कि 31 दिसंबर तक लगभग फुल होने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान मसूरी में विंटर कार्निवाल का आयोजन भी है। जिसमें भीड़ जुटने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि अब तक बर्फबारी न होने से पर्यटक व कारोबारी मायूस नजर आ रहे हैं। लेकिन 1 जनवरी तक प्रकृति के चमत्कार की उम्मीद है।

औली में नए साल व क्रिसमस के जश्न के लिए होटल हाउसफुल

उधर चमोली जिले में स्थित विश्‍व प्रसिद्ध हिल स्‍टेशन औली में नए साल व क्रिसमस के जश्न के लिए होटल हाउसफुल हो गए हैं। औली में स्कीइंग को लेकर भी पर्यटक उत्साहित हैं। इसके साथ ही नैनीताल में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्रिसमस और थर्टी फर्स्ट पर मालरोड में डीजे रात दस बजे तक ही बजाया जा सकेगा। इसके लिए भी पुलिस मुस्तैद हो गई है। उधर कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट के दस्तक को देखते हुए सबकी नजर सरकार की एडवाइजरी पर है। फिलहाल मास्क को ही अनिवार्य किया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में केस बढ़ने पर पर्यटक व कारोबारियों की परेशानी बढ़ सकती है।

ये भी पढ़ें-Uttarakhand: Covid-19 स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, एसओपी और एडवाइजरी जारी, मास्क अनिवार्य

English summary

The hill stations of Uttarakhand have already started turning houseful for the New Year celebrations. Although there is no possibility of snowfall, the tourists are looking disappointed. Along with this, in view of the apprehension of Kovid, fear has also arisen among tourists and businessmen. At present, everyone's face is beaming with the fact that bookings for all types of facilities, from rooms, are getting full. However, New Year celebration can also depend a lot on Kovid infection.