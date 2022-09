उत्तराखंड: धामी मंत्रिमंडल में जल्द शामिल हो सकते हैं नए चेहरे, हाईकमान ने तलब की रिपोर्ट

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 20 सितंबर। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे नजर आ सकते हैं। सूत्रों की मानें तो हाईकमान ने मंत्रियों और विधायकों की रिपोर्ट तलब की है। ऐसे में आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में बदलाव और फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं।

सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली हाईकमान से मिलने पहुंचे

उत्तराखंड में एक बार फिर सियासत गरमा गई है। सूत्रों का दावा है कि इस बार हाईकमान की और से ही संकेत दिए जा चुके हैं। इसके लिए पहले होमवर्क पूरा किया जा रहा है। जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली हाईकमान से मिलने पहुंचे हैं।

Uttarakhand | As per sources, there is likely to be a major reshuffle in the state cabinet soon. BJP high command sought confidential reports of ministers & MLAs from CM Pushkar Singh Dhami.

CM Pushkar Singh Dhami is present at the BJP headquarters in Delhi currently.