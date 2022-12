Uttarakhand: शादी समारोह से लौट रहे परिवार की खुशियां मातम में बदली, दो महिलाओं की मौत, दो मासूम समेत 4 घायल

कोटद्वार-पौड़ी हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर पांच सौ मीटर गहरी खाई में जा गिरी, कार में सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो मासूम समेत चार लोग बुरी तरह से घायल है। परिवार शादी समारोह से लौट रहा था।

शादी समारोह से लौट रहे एक परिवार की खुशियां चंद मिनटों में ही खत्म हो गई। कोटद्वार-पौड़ी हाईवे पर सतपुली और गुमखाल के बीच कुल्हाड़ बैंड के समीप कार अनियंत्रित होकर पांच सौ मीटर गहरी खाई में जा गिरी, कार में सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो मासूम समेत चार लोग बुरी तरह से घायल है।

शादी समारोह में शामिल होकर कोटद्वार लौट रहे थे

प्राप्त जानकारी के अनुसार पौड़ी जिले में पनिया पातल में शादी समारोह में शामिल होकर एक परिवार कोटद्वार लौट रहे थे। कार जैसे ही कुल्हाड बैड के पास पहुंची। कार चला रहे दलबीर सिंह कार से नियंत्रण खो बैठा और कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। कार में सवार दलबीर सिंह( 58), भतीजा सुरजीत सिंह( 24 ), दलबीर की पौती 9 महीने की बच्ची व 6 वर्ष का पौता घायल हो गया है। जबकि दलबीर सिंह की सास बेलमती देवी (75), उनकी पुत्रवधू प्रीति देवी (30 वर्ष) पत्नी अनूप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

चमोली हादसे में दो लोगों की मौत

एक अन्य हादसे में चमोली जिले के गोपेश्वर घिंघराण मोटर मार्ग पर हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है और तीन घायल अस्‍पताल में भर्ती हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना गोपेश्वर घिंघराण मोटर मार्ग पर बटलेश्वर मंदिर के पास हुई। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गया था। जिसमें पांच लोग सवार थे। जिनमें से एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गयी थी और एक की अस्‍पताल में उपचार के दौरान मौत हुई। तीन घायलों का जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में उपचार चल रहा है।

The happiness of a family returning from a wedding ceremony ended within a few minutes. Between Satpuli and Gumkhal on the Kotdwar-Pauri highway, near the Kulhad band, the car went out of control and fell into a 500 meter deep gorge, killing two women on the spot. While four people including two innocent are badly injured.