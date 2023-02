Joshimath sinking: आपदा को एक माह पूरे, प्रभावितों को पुर्नवास और विस्थापन का इंतजार, सरकार ने उठाए ये कदम

जोशीमठ में 2 जनवरी की रात दरारें बड़ी नजर आने लगी। आपदा प्रभावित एक माह से राहत शिविर में रह रहे हैं। अब सरकार की रिपोर्ट का इंतजार है। जिसके बाद पुर्नवास और विस्थापन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

जोशीमठ में भू धंसाव और दरार की समस्या का एक माह समय पूरा हो चुका है। हालांकि समस्या पहले से भी नजर आ रही थी, लेकिन 2 जनवरी की रात दरारें बड़ी नजर आने लगी। जिस कारण इस समस्या पर सबकी नजर पड़ी और जोशीमठ की आपदा पूरे देश के लिए एक बड़ी आपदा बन गई। आपदा प्रभावित एक माह से राहत शिविर में रह रहे हैं। अब सरकार की रिपोर्ट का इंतजार है। जिसके बाद पुर्नवास और विस्थापन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

Joshimath sinking: one month after the disaster, the affected people are waiting for rehabilitation and displacement, the government took these steps