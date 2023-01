जोशीमठ भू-धंसाव: जोशीमठ के हालात की कहानी, एक्सपर्ट्स और जानकारों की जुबानी

जोशीमठ में जो हालात पैदा हुए हैं, वो इस बार नवंबर 2021 से बताए जा रहे हैं। जब जोशीमठ में भू धंसाव के सबसे पहले संकेत मिले। लेकिन जानकारों की मानें तो ये नवंबर 2021 की नहीं ये समस्या 1970 से चली आ रही है।

ऐतिहासिक, धार्मिक और हिमालय का अभिन्न अंग जोशीमठ धंस रहा है। घरों में दरारें आ चुकी है, जमीन धंस रही हैं और शहर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जोशीमठ को बचाने के लिए स्थानीय लोग, समाजसेवी, पर्यावरणविद् और कई लोग एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन जिस तरह के हालात जोशीमठ में हो गए हैं, क्या ऐसे हालात में अब जोशीमठ का अस्तित्व बचाया जा सकता है। ये बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं जोशीमठ के जो हालात आज हुए हैं, इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है। इन सब सवालो के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, उत्तराखंड के एक्सपर्ट्, पर्यावरणविद और जानकारों से।

Historical, religious and an integral part of the Himalayas, Joshimath is sinking. Houses have developed cracks, the ground is sinking and the city is fighting for survival. To save Joshimath, local people, social workers, environmentalists and many people unitedly took to the streets. But the kind of situation that has happened in Joshimath, can the existence of Joshimath be saved now in such circumstances. This is a big question. Not only this, who is responsible for the situation in Joshimath today.