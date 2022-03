उत्तराखंड में विभागों के बंटवारे में बढ़ा धन सिंह का कद, सुबोध का कम किया भार, नए चेहरों को भी बड़ी जिम्मेदारी

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 30 मार्च। लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। मंत्रिमंडल में शामिल 8 मंत्रियों में से धन सिंह रावत का कद बढ़ाया गया है। धन सिंह रावत को विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च ​शिक्षा तक का जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही धन सिंह के पास चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

