उत्तरकाशी में कैसे पल-भर में मौत के मुंह में समा गई 26 यात्रियों की जान, सामने आईं हादसे की 3 बड़ी वजहें

देहरादून, 6 जून। रविवार को यमुनोत्री हाईवे में डामटा के पास हुए बस हादसे में 26 यात्रियों की मौत हो गई। जबकि 4 घायलों का इलाज चल रहा है। बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 30 लोग सवार थे। इस तरह इस बस में 28 श्रद्धालु सवार थे। जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना के बताए जा रहे हैं। रविवार शाम करीब 7 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ, इसके आधे घंटे बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रात के अंधेरे में रेस्क्यू कार्य जारी रहा। जो कि तड़के 3 बजे तक सर्च राहत एवं बचाव कार्य सम्पन्न हुआ है। 1 माह के चारधाम यात्रा में यह अब तक का सबसे बड़ा भीषण हादसा है। जिसमें एक साथ 26 लोगों ने जान गंवा दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन और राज्य सरकार इस हादसे की जांच करने में जुट गई है। लेकिन प्रथमदृष्टया इस हादसे की 3 वजह मानी जा सकती हैं।

