Haridwar: बहन के घर शादी में शामिल होने जा रहे भाई और तीन बच्चों की ट्रक की टक्कर से मौत, बाइक पर था परिवार

हरिद्वार में भगवानपुर का रहने वाला युवक बाइक से अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर जा रहा था। इस बीच ट्रक की चपेट में आने से युवक और तीन बच्चों की मौत हो गई। पत्नी घायल है। युवक अपनी ब​हन के घर भात देने जा रहा था।

उत्तराखंड के हरिद्वार के कलियर क्षेत्र में बहन के घर शादी की खुशियां बांटने जा रहे भाई और उसके तीन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि पत्नी अस्पताल में भर्ती है। भगवानपुर का रहने वाला युवक बाइक से अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर जा रहा था। इस बीच ट्रक की चपेट में आने से युवक और तीन बच्चों की मौत हो गई। जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गई।

बाइक पर बहन के घर भात देने जा रहे थे

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भगवानपुर थाना क्षेत्र के बहबलपुर निवासी असलम (28) अपनी पत्नी रुखसार व बेटे फरहान (9), नवाजिश (5) और बेटी निस्बा (4) के साथ बाइक पर सलेमपुर गांव में बहन के घर भात देने जा रहे थे। इस बीच इमलीखेड़ा-भगवानपुर बाईपास मार्ग पर सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार पांचों सड़क पर जा गिरे। हादसे में असलम (28) और चार साल की निस्बा की मौके पर ही मौत हो गई। असलम की पत्नी रुखसार, बेटा फरहान और नवाजिश गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके से पुलिस को सूचना दी गई।घायलों को अस्पताल भेजा गया। जहां देर शाम इलाज के दौरान फरहान और नवाजिश की भी मौत हो गई है। पत्नी रुखसार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार असलम पूरे परिवार के साथ बहन के घर भात देने जा रहा था। बहन के घर भात और शादी की तैयारी चल रही थी, सभी हंसी खुशी तैयारी में जुटे थे। लेकिन इस बीच असलम के परिवार के साथ हुए हादसे की जानकारी मिली तो हर कोई घटनास्थल की और दौड़ पड़ा।

पूजा से लौट रहे कार के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत

एक अन्य मामले में बागेश्वर जिले के रमाड़ी में रिश्तेदारों के साथ पूजा से लौट रहे कार के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। गांव से पूजा कर लौट रहे परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। हादसे में जान गंवाने वाले दरवान सिंह असम राइफल्स के सेवानिवृत्त सैनिक थे। वह परिवार के साथ पूजा के लिए गांव आए थे। जानकारी के अनुसार, दरवान सिंह एक सप्ताह पहले परिजनों के साथ गांव आ गए थे। पिथौरागढ़ जिले के होकरा में स्थित मंदिर में परिवार ने सामूहिक पूजा की थी। दो दिन पहले पूजा संपन्न हो गई थी। दरवान सिंह गुरुवार की शाम शामा (कपकोट) लौट रहे थे। दरवान सिंह के साथ ह्यूंडुंगरा गांव की दो और भनार टिक्टा गांव की एक महिला रिश्तेदार और कनौली गांव की एक महिला, ह्यूंडुंगरा (द्वारिका) की एक बच्ची सवार थी। हादसे में दरवान सिंह के साथ ही तीन महिलाओं को जान से हाथ धोना पड़ा।

