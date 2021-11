कर्नल अजय कोठियाल के चुनाव लड़ने के ऐलान से गंगोत्री सीट पर दिलचस्प हुआ मुकाबला, जानिए समीकरण

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 18 नवंबर। उत्तराखंड में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सीएम प्रत्याशी से लेकर गंगोत्री विधानसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का प्रत्याशी और गंगोत्री का टिकट दे दिया है। कर्नल गंगोत्री सीट से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। कर्नल ने गंगोत्री से दावा ठोककर मुकाबले को दिलचस्प कर दिया है। जिससे मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है।

English summary

Due to the announcement of Colonel Ajay Kothiyal to contest the election, the contest in Gangotri seat became interesting, know the equation