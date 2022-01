पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की 2012 में कोटद्वार से हार का बदला ले पाएंगी बेटी ऋतु खंडूरी भूषण, जानिए क्या है मामला

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 27 जनवरी। उत्तराखंड की कोटद्वार सीट से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी भूषण को मैदान में उतारा है। खास बात ये है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी कोटद्वार सीट से चुनाव हार गए थे। 2012 में भाजपा ने खंडूरी है जरुरी का नारा दिया था और खंडूरी के चेहरे पर ही भाजपा ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन खंडूरी अपनी ही सीट नहीं निकाल पाए थे। तब सुरेंन्द्र सिंह नेगी ने खंडूरी को चुनाव में शिकस्त दी थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी भूषण को उतारकर भाजपा इमोशनल कार्ड खेल रही है। ये भी दावा किया जा रहा है कि बेटी अपने पिता की हार का बदला लेने को कोटद्वार की जनता से वोट मांगेगी।

English summary

Daughter Ritu Khandudi Bhushan will be able to avenge the defeat of former CM BC Khandudi from Kotdwar in 2012, know what is the matter