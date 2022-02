वर्चुअल प्रचार में भाजपा से पीछे हो चुकी कांग्रेस को प्रियंका गांधी के दौरे से मिला नया आधार, जानिए कैसे

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 2 फरवरी। उत्तराखंड में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने हर मोर्चे पर भाजपा को मात देने के लिए चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। कोविड के चलते वर्चुअल प्रचार में भाजपा अभी तक कांग्रेस से आगे नजर आ रही थी, लेकिन बुधवार को प्रियंका गांधी ने देहरादून आकर कांग्रेसियों में नया जोश और उत्साह भरने का काम किया। इस दौरान प्रियंका ने वर्चुअल रैली को भी संबोधित किया।

English summary

Congress, which has lagged behind BJP in virtual campaign, got new ground from Priyanka Gandhi's visit to Dehradun, know how