Char Dham Yatra: टोकन मिलने के बाद ही होंगे अब दर्शन, ऋषिकेश के साथ ही हरिद्वार में भी होंगे रजिस्ट्रेशन

देहरादून, 4 जून। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को सुधारने में लगी प्रशासन की टीमों ने अब टोकन सिस्टम पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ केदारनाथ में टोकन से दर्शन कराया जा रहा है। तो वहीं ऋषिकेश के बाद अब हरिद्वार में भी रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। इससे ऋषिकेश में धीरे-धीरे यात्रियों का बैकलॉग खत्म हो रहा है। इसके बाद ऋषिकेश में पांच हजार और हरिद्वार के लिए दो हजार पंजीकरण स्लॉट जारी किए गए हैं।

दो दिन पहले टोकन व्यवस्था जारी

चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से दो दिन पहले टोकन व्यवस्था जारी की गई है। टोकन मिलने के बाद ही श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा राहत ऋषिकेश में श्रद्धालुओं को हो रही है। सबसे ज्यादा भीड़ ऋषिकेश में ही होने लगी थी। ​लेकिन इस व्यवस्था के बाद अब बैकलॉग समाप्त हो रहा है। जिसके बाद श्रद्धालुओं को धर्मशाला में ही टोकन वितरित कर दिए गए। टोकन प्राप्त करने वाले को पंजीकरण लाइन में खड़ा किया जा रहा है। इसके साथ ही हरिद्वार में 2000 श्रद्धालुओं के पंजीकरण किए जाने की व्यवस्था की गई है। शनिवार को एसडीआरएफ को 7000 पंजीकरण का कोटा जारी किया गया है। ऋषिकेश केंद्र पर ऑफलाइन पंजीकरण के लिए पांच हजार और हरिद्वार के लिए दो हजार पंजीकरण स्लॉट जारी किए गए हैं।

व्यापारियों और कारोबारियों का विरोध

इधर चारधाम में ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता समाप्त करने और जगह-जगह बैरियरों पर यात्रियों को रोके जाने के विरोध में उत्तरकाशी में होटल कारोबारियों ने 5 जून को सरकार के विरोध में गंगोत्री हाईवे चक्काजाम करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कार्रवाई की मांग को लेकर होटल व्यवसायियों ने एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। व्यवसायियों ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा में ऑनलाइन पंजीकरण शीघ्र समाप्त करे और यात्रियों को बैरियर पर अनावश्यक न रोके। व्यापारियों का आरोप है कि चारों धाम में यात्रियों की सीमित संख्या के कारण होटल के कमरे खाली रह रहे है। इसके विरोध में 5 जून को उत्तरकाशी में गंगोत्री राजमार्ग चक्का जाम करेंगे। बदरीनाथ में भी इसके विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद करने की बात की है। पिछले तीन चार दिनों से बदरीनाथ की यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या में कमी दिखाई देने लगी है। इसका कारण भी रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को माना गया है।

