उत्तराखंडः चंपावत में शादी के कार्यक्रम से लौट रही गाड़ी खाई में गिरी, 14 लोगों की मौत की पुष्टि

Uttarakhand

oi-Prashanth Rai

चंपावत। उत्तराखंड के चंपावत जिले में सुखीढांग रीठा साहिब रोड के पास एक गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह हादसा चंपावत से करीब 65 किलोमीटर दूर पर हुआ है। कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि सुखीढांग-रीठा साहिब रोड पर हुआ है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 16 लोग सवार थे।

Uttarakhand | 14 people died after the vehicle they were travelling fell into a gorge near Sukhidhang Reetha Sahib road. The accident occurred early morning today when they were returning from a wedding ceremony: Kumaon DIG Nilesh Anand Bharne pic.twitter.com/aGidTX7AGX