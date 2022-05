भगवान लेंगे चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार की परीक्षा, सीएम खुद रहेंगे गंगोत्री में मौजूद

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 2 मई। मंगलवार से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। जिसको लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। खुद मुख्यमंत्री मंगलवार को गंगोत्री धाम प​हुंचकर कपाट खोलने के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इधर मौसम विभाग ने 3 मई को पहाड़ में बारिश की चेतावनी जारी की है। जो कि एक सप्ताह तक बदला रहेगा। मौसम विभाग ने तीन मई से छह मई तक कुमाऊं समेत उत्तराखंड में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना जताई है। जिससे साफ है कि चारधाम यात्रा शुरू होते ही भगवान राज्य सरकार की तैयारियों की परीक्षा लेने जा रहे हैं।

English summary

bhagwan will take the state government's examination regarding the preparations for Chardham Yatra, CM himself will be present in Gangotri