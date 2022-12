Ankita bhandari case: नार्को टेस्ट को लेकर आई बड़ी अपडेट, मामले की सुनवाई अब 3 जनवरी को

अंकिता भंडारी केस में अगली तारीख 3 जनवरी दी गई है। आरोपी नार्को टेस्ट कराने से पलट गए हैं। बचाव पक्ष की ओर से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि पुलिस नार्को टेस्ट या पोलोग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहती है।

उत्तराखंड के बहुचर्चित केस अंकिता भंडारी केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की न्यायालय में आज गुरुवार को सुनवाई हुई। जिसके बाद अगली तारीख 3 जनवरी दी गई है। इधर आरोपी नार्को टेस्ट कराने से पलट गए हैं। आरोपियों की तरफ से उनके वकील ने अपने सहमति और असहमति पत्रों को वापस लिया। बचाव पक्ष की ओर से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि पुलिस नार्को टेस्ट या पोलोग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहती है। आरोपी पक्ष का कहना है कि इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।

उत्तराखंड के बहुचर्चित केस अंकिता भंडारी मर्डर में पुलिस की और से सोमवार को कोटद्वार न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे की कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। चार्जशीट में आईपीसी की धारा, 354 ए, 302, 201 120 बी और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत चार्ज लगाए गए हैं। वनंतरा रिजॉर्ट की रिसेप्सनिष्ट अंकिता भंडारी के मर्डर के आरोपी वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपियों को 22 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 100 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। मुख्य गवाहों के मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज कराए गए हैं।अंकिता भंडारी केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की न्यायालय में आज गुरुवार को सुनवाई हुई। जिसके बाद अगली तारीख 3 जनवरी दी गई है। इधर आरोपी नार्को टेस्ट कराने से पलट गए हैं। बता दें कि पुलकित और सौरभ टेस्ट के लिए तैयार थे, लेकिन अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था। अब पुलकित और सौरभ के इनकार के बाद अंकित के जवाब का इंतजार है।

Uttarakhand Ankita Bhandari case, a hearing was held in the court of Judicial Magistrate Kotdwar on Thursday. After which the next date has been given as January 3. Here the accused have turned away from getting the narco test done. On behalf of the accused, their counsel withdrew their consent and disagreement papers. The defense side has been asked to explain why the police wanted to conduct narco test or polygraph test. The accused side says that charge sheet has also been filed in this case.