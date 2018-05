हमारी रैली के अलावा किसी और की रैली में गए तो श्राप लगेगा, पीलिया होगा: यूपी सरकार के मंत्री

Uttar Pradesh

Bavita Jha

#WATCH UP Minister OP Rajbhar at an event in Ballia says 'Jab tak meri team rally ka sandesh lekar aapke pass nahi jaayegi, tab tak kisi aur Party ki rally agar koi gaya toh usko OP Rajbhar ka shraap lagega, peeliya ho jaayega, theek tabhi hoga jab OP Rajbhar ki dawai loge.' pic.twitter.com/xHQ6IwNepN

English summary

In a strange warning, a Uttar Pradesh minister on Sunday cursed a gathering and threatened the public of jaundice if they dare to go and attend rallies of other political parties.