सपा में बाहरियों को मिल रही तवज्जो से परेशान हुए अपने, जानिए अखिलेश की क्यों बढ़ रही मुश्किल

लखनऊ, 28 जनवरी: उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव एक तरफ जहां अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अखिलेश के लिए दिन प्रतिदिन चुनौती सामने आ रही है। अखिलेश की पार्टी में अब बाहरियों को मिल रही तवज्जो से अपने भी परेशान हैं। हालत यह है कि अंबिका प्रसाद जैसे पूर्व कैबिनेट मंत्री का भी टिकट काट दिया गया। अखिलेश की ओर से जारी की गई तीन सूचियों पर गौर करें तो दारा सिंह चौहान, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा समेत कई बाहरी चेहरों पर पार्टी दाव लगा चुकी है। इससे सपा के भीतर एक तरह से घमासान की स्थिति बन गई है।

