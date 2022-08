नोएडा: जेल की हवा के बाद 'गालीबाज' महिला का छिनेगा घर, सोसाइटी से बाहर करने की हो रही तैयारी

Uttar Pradesh

oi-Kapil Tiwari

नोएडा, अगस्त 21। नोएडा की गालीबाज महिला के खिलाफ अब कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। पहले तो नोएडा पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया और अब ऐसी जानकारी है कि वो महिला जिस सोसाइटी में रह रही थी, उसे अब वहां से बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि आरोपी महिला की पहचान भाव्या राय के रूप में हुई है, जो सेक्टर 128 की जेपी विश टाउन सोसाइटी में रह रही थी।

महिला ने गार्ड के साथ किया अभद्र व्यवहार

भाव्या राय ने अपनी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। गार्ड की शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद हाउसिंग सोसाइटी के अधिकारियों ने उस महिला को सोसाइटी से बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है।

The accused woman who misbehaved with the security personnel in Jaypee Wish Town, Noida, has been sent to judicial custody for 14 days. pic.twitter.com/SE2u1fsXE8