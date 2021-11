क्या 2024 में पीएम पद के दावेदार होंगे योगी, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से मिले संकेत

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 8 नवंबर: कुछ समय पहले तक कोई भी योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना नहीं कर सकता था। उस अप्रत्याशित घटना के घटित होने के बाद से ही कई लोग पहले से ही उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं। इसके संकेत उस समय भी देखने को मिला जब दिल्ली में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी ने पहली बार राजनीतिक प्रस्ताव रखा। इसको राजनीतिक विश्लेषक दूसरे नजरिए से भी देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि संघ ने पीएम मोदी के बाद पीएम कौन होगा इसका चेहरा तलाशना शुरू कर दिया है। केंद्रीय नेतृत्व में बढ़ते दखल और कद से ऐसी सम्भावना है कि योगी यदि अपने दम पर यूपी में बीजेपी की सत्ता में दमदार वापसी करा देते हैं तो उनके लिए राष्ट्रीय फलक पर उभरने की संभावना और बढ़ जाएगी।

English summary

Will Yogi be a contender for the post of PM in 2024, indications from the meeting of the National Executive