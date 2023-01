UP: बाजरे के उत्पादन-खपत के प्रमोशन पर फोकस करेगी सरकार? 100 करोड़ खर्च करने की प्लानिंग

UP: बाजरे के उत्पादन-खपत के प्रमोशन पर फोकस करेगी सरकार? 100 करोड़ खर्च करने की प्लानिंग

promote millets in 2023 in up : राज्य मंत्रिमंडल जल्द ही इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे सकता है जिसके बाद 'बाजरा' जैसे मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान मिलट्स रिवाइवल प्रोग्राम' चलाया जाएगा।

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker Rai

promote millets in 2023 in up : उत्तर प्रदेश सरकार 2023 में राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है, जिसे विश्व स्तर पर बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। विकास के बारे में जानने वाले लोगों ने कहा कि कृषि विभाग ने पहले ही राज्य के बजट में उपरोक्त उद्देश्य के लिए 111 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया था। अधिकारियों की माने तो यूपी के 75 में से 53 जिलों में मोटे अनाज की खेती प्रमुखता से की जाती है और इन जिलों में इसके प्रयोग को लेकर अभियान चलाया जाएगा।

मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव ला सकती है सरकार राज्य मंत्रिमंडल जल्द ही इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे सकता है जिसके बाद 'बाजरा' जैसे मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान 'उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम' चलाया जाएगा। संयुक्त निदेशक, कृषि (योजना) जगदीश कुमार ने कहा, 'राज्य में बाजरा को बढ़ावा देने का कार्यक्रम 2023 से 2027 तक पांच साल तक चलाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत, राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही रोड शो और फेस्टिवल भी आयोजित किए जाएंगे। अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना है और अधिकारियों के लिए एक्सपोजर दौरे आयोजित किए जाएंगे।" Recommended Video PM Narendra Modi ने MPs को दी मोटा अनाज की दावत, parliament में करवाया Lunch | वनइंडिया हिंदी यूपी के 53 जिलों में होता है मोटे अनाज का उत्पादन यूपी के 75 में से 53 जिलों में मोटे अनाज की खेती प्रमुखता से की जाती है। पिछले साल राज्य में उनका उत्पादन 19.5 लाख मीट्रिक टन अनुमानित था, जिसमें से लगभग 90% बाजरा था। इस बीच, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से चावल के स्थान पर बाजरा वितरित करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को बाजरा भी वितरित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग राज्य में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए त्योहारों और प्रदर्शनियों का आयोजन करेगा। मोटे अनाज के प्रमोशन के लिए चलेगा अभियान पर्यटन विभाग के महानिदेशक मुकेश मेश्राम ने कहा, "हम मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और अगर कहा जाता है तो हम इस तरह के और कदम उठाएंगे।" दरअसल, भारत के प्रस्ताव पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष' घोषित किया था। भारत का लक्ष्य बाजरा का वैश्विक केंद्र बनना है। बाजरा गेहूं से ज्यादा पौष्टिक होता है। उनका उपयोग डोसा सहित विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है। मोटे अनाज को जीवन का हिस्सा बनवाने की कोशिश एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'सरकार चाहती है कि लोग मोटे अनाज को अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार बाजरे को प्रोसेस करने और उससे खाने योग्य सामान बनाने के लिए यूनिट लगाने वाले लोगों को 100 फीसदी अनुदान देगी। होटल और रेस्टोरेंट भी अपने खाने के मेन्यू में बाजरे के व्यंजन शामिल करेंगे। फरवरी और अगस्त के बीच राज्य में जी-20 कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विदेशी मेहमानों को बाजरा खाद्य पदार्थ परोसने की भी योजना है।

यह भी पढ़ें-जानिए क्या है Yogi सरकार की Arohini Schene, लड़कियों को कितना मिल रहा इसका फ़ायदा

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications