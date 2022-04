UP में 12 जिलों का नाम बदलने की तैयारी में सरकार ?, जानिए क्यों कैबिनेट में लाया जाएगा ये प्रस्ताव

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 19 अप्रैल: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में और जिलों और शहरों के नाम बदलने की संभावना है। राज्य सरकार ऐसे 12 जिलों और शहरों के नाम बदलने पर विचार कर रही है। इस संबंध में प्रस्ताव स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में भेजा जा चुका है। सरकार में बैठे बडे़ अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। कैबिनेट में पास होने के बाद जल्द ही इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है। दरअसल योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से यूपी की सांस्कृतिक विरासत और पौराणिक महत्व को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इसी को देखते हुए काशी- मथुरा औ अयोध्या की ब्रांडिंग करने में सरकार जुटी है। उसी तरह उन जिलों का नाम बदलकर उनके पौराणिक महत्व और गौरव को दोबारा वापस लाने की तैयारी सरकार कर रही है।

English summary

Will the government change the name of 12 districts in UP?, know why this proposal will be brought in the cabinet