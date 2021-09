मिहिर भोज विवाद क्या योगी के लिए बनेगा सिरदर्द, गुर्जरों की महापंचायत ने बढ़ाई BJP की भी टेंशन

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 29 सितंबर: प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे या राजपूत? इसको लेकर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 सितंबर को सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। मूर्ति की प्लेट पर सम्राट मिहिर भोज के सामने 'गुर्जर' शब्द लिखे जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया। राजपूत समाज का दावा है कि मिहिर भोज क्षत्रिय थे। इस विवाद के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह विवाद योगी सरकार के लिए चुनाव से पहले सिरदर्द साबित होने जा रहा है क्योंकि गुर्जर समुदाय ने इस मामले को लेकर पंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया है।

यह भी पढ़ें-RSS-BJP की 'गलत नीतियों' को उजागर करेगी कांग्रेस की टास्क फोर्स, जानिए क्या है प्रियंका की पूरी प्लानिंग

https://hindi.oneindia.com/photos/gandii-baat-fame-actress-gehna-vashisht-shared-boldest-picture-ever-oi68264.html

English summary

Will the controversy of Mihir Bhoj become a headache for Yogi, know the meaning of politics about this,