'योगी बनेंगे प्रधानमंत्री अगर चुनाव जीत गए तो...', अखिलेश यादव के बयान पर हंगामा, आखिर क्यों कहा ऐसा

Uttar Pradesh

oi-Pallavi Kumari

लखनऊ, 11 जनवरी: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि 'अगर योगी आदित्यनाथ इस बार जीतते हैं तो वह पीएम उम्मीदवार बन जाएंगे।' इस लाइन को कहने के बाद ही अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा उन्हें नहीं लगता बल्कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लगता है। अखिलेश यादव अपने इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए हैं। योगी को पीएम उम्मीदवार बोलकर तंज करने के बाद ट्विटर पर अखिलेश यादव ट्रेंड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 10 फरवरी 2022 से शुरू होने जा रहा है।

#LucknowPanchayatAajTak | "Who can be more 'anupyogi' that Yogi ji?": SP chief Akhilesh Yadav hits out at UP CM Yogi Adityanath. He also answers on how will he counter 'double engine'

Watch LIVE now | @anjanaomkashyap #India #UttarPradesh #UPPolls #AssemblyElections pic.twitter.com/Spdu4EYRSb