जाट लैंड का 'चौधरी' कौन? ये आंकड़े चुनावी पंडितों को चौंका देंगे

मेरठ, 14 मार्च: यूपी चुनाव में इसबार शुरू से बीजेपी पश्चिमी यूपी खासकर जाट लैंड में बड़ी मुसीबत में फंसी नजर आ रही थी। कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन की वजह इस चुनाव में वह पिछले चुनाव के प्रदर्शन के आसपास भी नहीं फटक पाएगी। सपा-रालोद गठबंधन की मजबूती के तरह-तरह के दावे किए जा रहे थे। जाट-मुस्लिम एकजुटता के इतिहास दोहराए जाने की चर्चाएं थीं। लेकिन, अब जब पहले चरण के चुनाव का विस्तृत आंकड़ा सामने आया है तो कहानी काफी अलग नजर आ रही है। यहां बीजेपी का वोट शेयर लगभग 50% के करीब पहुंच चुका है, जो किसी भी चुनाव के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। आप खुद ही पहले चरण में मतदाताओं का मूड देखिए, जिसमें साफ हो जाएगा कि असल में जाट लैंड का 'चौधरी' कौन है ?

In the first phase of elections in UP, BJP got about 50 percent votes in Jat land, even the alliance of SP and RLD did not affect much