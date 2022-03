यूपी में ओबीसी और दलितों ने किस पार्टी को दिया ज्यादा वोट? एग्जिट पोल के चौंकाने वाले नतीजे

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 8 मार्च: उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण की वोटिंग के बाद से ही देश में तमाम एग्जिट पोल की जैसे बाढ़ सी आ गई। लेकिन, एक एग्जिट पोल ऐसा भी सामने आया है, जिसमें यहां तक अनुमान जताया गया है कि उत्तर प्रदेश में किस जाति का वोट कौन सी पार्टी को किस तादाद में मिला है? जाहिर है कि जब वोटों की गिनती होगी तो इन अनुमानों की सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन, अगर यह अनुमान सही साबित हो गए तो न्यूज 24-टुडेज चाणक्या ने जो जातियों की वोटिंग का पैटर्न दिखाया है, उससे यूपी की बदली हुई सियासत की काफी कुछ तस्वीर साफ हो सकती है।

English summary

UP result: BJP is at the fore in taking OBC,Dalit and Upper caste votes. SP still relying on Yadav and Muslim votes. BJP also made a dent in BSP's Jatav vote bank-exit polls