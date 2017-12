लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के सामने शनिवार को एक युवक अचानक कूद गया। युवक की इस हरकत से प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। यह वाक्‍या उस वक्त हुआ, जब सीएम लोकभवन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। श्याम मिश्रा नाम के इस शख्स ने सोनभद्र से बीजेपी सदर विधायक और जिलाध्यक्ष पर अवैध खनन का आरोप लगाया है। युवक सीएम योगी से विधायक और उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष की शिकायत करना चाहता था। फिलहाल पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह सीएम योगी लोकभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। उसी दौरान सोनभद्र के ओबरा के रहने वाले श्याम मिश्रा (30) ने उनके काफिले के सामने छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने फौरन श्याम मिश्रा को पकड़ लिया और हजरतगंज पुलिस को सौंप दिया। जिस समय यह वाक्या हुआ उस समय सीएम योगी की गाड़ी के ठीक पीछे राज्यपाल राम नाईक, उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का काफिला था।

पुलिस पूछताछ में श्याम मिश्रा ने सदर विधायक भूपेश चौबे और सोनभद्र बीजेपी के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा पर बालू और गिट्टी के अवैध खनन का आरोप लगाया। श्याम ने बताया कि वह लखनऊ के लक्ष्मण मेला ग्राउंड में कई बार विधायक और बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अनशन भी कर चुका है। श्याम मिश्रा ने कहा, 'मैं 6 महीने से अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों और मंत्रियों के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोई मेरी सुनने वाला नहीं है. इससे आहत होकर मैंने मुख्यमंत्री योगी की फ्लीट के सामने छलांग लगाई।'

#WATCH Man jumped in front of Chief Minister Yogi Adityanath's convoy in #Lucknow, immediately removed by police. He was reportedly upset over no legal action against two BJP leaders, whom he had accused of illegal mining pic.twitter.com/bZFH0nReS9