यूपी कैबिनेट की बैठक: बनेंगे 10 कृषि सेंटर, 60 साल में रिटायर होंगे इस विभाग के कर्मचारी

नई दिल्ली। मंगलवार को यूपी कैबिनेट की हुई बैठक में योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए विकलांग कल्याण निगम में काम करे कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र, 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी है। इसके अलावा यूपी में 10 नए कृषि केंद्र और गंगा बाढ़ नियंत्रण केंद्र खोलने जैसे कई अहम फैसले लिए।

यूपी कैबिनेट की हुई इस बैठक में लखनऊ के उतरेठिया में गंगा बाढ़ नियंत्रण केंद्र खोलने के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह केंद्र, 5000 स्क्वायर फीट की सिंचाई विभाग की जमीन पर खोला जाएगा।

यह सेंटर बननने के बाद बाढ़ नियंत्रण आयोग यहां से प्रदेश भर में बाढ़ को रोकने के लिए व्यापक योजनाएं तैयार करेगा।

State Cabinet also approves the decision to increase the retirement age of staff in Empowerment Of Persons With Disabilities Department from 58 years to 60 years. #UttarPradesh