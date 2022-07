'कांग्रेस मुक्त'हुई यूपी विधान परिषद, पहली बार सदन में नहीं होगा विपक्ष का नेता

Uttar Pradesh

oi-Ankur Singh

लखनऊ, 08 जुलाई। उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद विपक्षी दलों के सामने खुद को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। जिस तरह से एक के बाद एक लगातार दो चुनाव में विपक्ष को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा उसके बाद भाजपा प्रदेश में काफी मजबूत हुई है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 2017 के बाद 2022 में भाजपा ने एक बार फिर से जबरदस्त वापसी की। एक तरफ जहां विपक्ष पहले सत्ता से दूर हुआ तो दूसरी तरफ अब ऊपरी सदन में भी विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। भाजपा देश को कांग्रेस मुक्त करने की लंबे समय से बात करती आई है और यूपी की विधान परिषद में पार्टी को यह लक्ष्य हासिल भी हो गया है।

English summary

UP Upper house is now Congress Mukt no LoP in the house for the first time in history.