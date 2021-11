यूपी चुनाव: BSP का अस्तित्व बचाना मायावती के लिए क्यों है मुश्किल ? ये हैं 5 बड़ी चुनौतियां

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 26 नवंबर: बसपा प्रमुख मयावती को यूपी की सत्ता से बेदखल हुए 2022 के विधानसभा चुनाव होने तक 10 साल पूरे हो जाएंगे। इस एक दशक में बीएसपी सुप्रीमो का साथ छोड़ने वाले पार्टी के दिग्गज नेताओं की लगभग सेंचुरी पूरी हो चुकी है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने उसे सत्ता से बेदखल किया तो वह 80 सीटें लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। लेकिन, 2014 के लोकभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर में यह 'हाथी' भी बह गया। 2017 आते-आते इस पार्टी की हैसियत महज 19 विधायकों तक सिमट गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में सारा मान-सम्मान और गेस्ट हाउस की कड़वी यादों को भुलाकर 'हाथी' को साइकिल पर बिठाने की कोशिश की गई तो वो किसी तरह से 10 सीटें तो निकाल लाईं, लेकिन इसमें बहुजन समाज पार्टी का कितना योगदान रहा, ये हमेशा के लिए एक सवाल बन गया। क्योंकि, इसके कुछ ही समय बाद विधानसभा उपचुनाव हुए तो बीएसपी अपनी सीट भी गंवा बैठी और इसके विधायकों का आंकड़ा घटकर 18 रह गया। आज की तारीख ये कहती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहनजी की पार्टी की ताकत अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल और कांग्रेस से भी कम हो गई है और वह ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा के बराबर आ गई है।

English summary

UP elections:Mayawati's BSP is facing a big crisis this time and it has five big challenges to keep the party alive