यूपी चुनाव 2022: दलित वोटों का झुकाव अगर सपा की तरफ हुआ तो भाजपा को हो सकता है बड़ा नुकसान

लखनऊ, 22 दिसंबर। उत्तर प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव का मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच माना जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी विजय रथयात्रा में जुट रही भीड़ से उत्साहित दिख रहे हैं। भाजपा की योगी सरकार ने भी चुनाव में सारा दम झोंक दिया है। भाजपा भी प्रदेशभर में जनविश्वास यात्रा निकाल रही है। इन दोनों पार्टियों के मुकाबले के बीच कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने महिलाओं को साधने के लिए 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' अभियान चला रही है। कांग्रेस इस चुनाव में अलग रणनीति से चल रही है जिसका असर अन्य पार्टियों पर भी पड़ता दिख रहा है। इस बार कांग्रेस भी चुनाव मैदान में लड़ती दिख रही है। सिर्फ बसपा अभी तक शांत नजर आ रही है। मायावती ट्वीट कर भाजपा, कांग्रेस और सपा पर निशाना साधती रही है लेकिन जनता के बीच फिलहाल नहीं जाती दिख रही हैं। बहरहाल इस बार दलित वोटबैंक को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा से छिटककर इस बार अगर यह सपा के पाले में गया तो भाजपा को इससे नुकसान हो सकता है।

