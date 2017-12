UP Civic Polls 2017: पढ़िए PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कैसे खिला कमल?

Uttar Pradesh

Gaurav Dwivedi

Posted By: Gaurav Dwivedi

Subscribe to Oneindia Hindi

UP Civic Poll Results:PM Modi के संसदीय क्षेत्र Varanasi में ऐसे मिली BJP को जीत । वनइंडिया हिंदी

English summary

UP Civic Polls 2017: Winning margin of BJP in Varanasi