जेल-बेल का खेल, समाजवादी पार्टी का असली खेल: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

Uttar Pradesh

oi-Akarsh Shukla

लखनऊ, 16 जनवरी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद से नेताओं में दल-बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को कड़ी टक्कर देने की ताकत रखने वाले पूर्व सीएम अखिलेश यादव अभी तक बीजेपी में कई बड़े सेंध लगा चुके हैं। इस बीच सत्तारूढ़ दल भाजपा ने कई नए चेहरों को मौका देने का फैसला लिया है, इसी क्रम में रविवार को पूर्व आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने असीम अरुण का पार्टी में स्वागत किया।

एक तरफ जहां बीजेपी ने असीम अरुण का स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन लखनऊ में भाजपा के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की समाजवादी पार्टी में घर वापसी हुई। इसे लेकर कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने सपा पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा, 'सपा में शामिल होने वाले लोग दंगा करते हैं, भाजपा में शामिल होने वाले लोग दंगाइयों को पकड़ते हैं। सपा विधायक या तो जेल में हैं या जमानत पर, यही उनका असली खेल है। यह स्पष्ट है कि स्वच्छ चरित्र वाले लोग भाजपा में शामिल होते हैं, और खून से लथपथ कई दंगाइयों सहित सपा में शामिल होते हैं।'

#WATCH| People joining SP do riots, people joining BJP catch rioters. SP MLAs are either in jail or on bail, that's their original game. It's clear people with clean characters join BJP, & rioters including many with blood-covered hands join SP: Union Min Anurag Thakur in Lucknow pic.twitter.com/ceMHG9Wx9z