किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को भी दे सकती है टिकट, जानिए कितनी सीटों पर लड़ेगी रालोद

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 02 दिसंबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रालोद और सपा के बीच सीटों को लेकर बातचीत लगभग अंतिम दौर में है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि रालोद ने यूपी में 32 सीटों को चिन्हित किया है जहां से वह चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसकी अभी गठबंधन की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। रालोद के चीफ जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस पर हालांकि अभी अंतिम फैसला होना बाकी है लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको चुनाव में उतरना चाहिए। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध के दौरान मारे गए किसानों के परिजन यदि रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो पार्टी उनकी जीत के आधार पर फैसला लेगी और उनको टिकट भी देगी।

यह भी पढ़ें-बांदा की जनसभा में सीएम योगी पर बरसे अखिलेश, कहा- जिनके पास परिवार नहीं, वो जनता की क्या परवाह करेंगे

English summary

Tickets can also be given to the families of farmers killed in the farmers' movement, know on how many seats RLD will fight