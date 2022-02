BJP के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा पहला चरण, इन 9 चेहरों की प्रतिष्ठा रहेगी दांव पर

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 9 फरवरी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। जिसमें योगी सरकार के 9 मंत्रियों की साख दांव पर है। दरअसल, पहले चरण के चुनाव को बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में इन मंत्रियों का प्रदर्शन बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अपने चरम पर है। जिसके तहत 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पहले चरण में पश्चिम यूपी की 58 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा आगरा और अलीगढ़ में मतदान होना है। यहां मुख्य मुकाबला सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच में माना जा रहा है, लेकिन इसमें सभी की निगाहें 9 मंत्रियों पर टिकी हैं।

English summary

The first phase of voting will prove to be a litmus test for BJP, the reputation of these 9 faces will be at stake